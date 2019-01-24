Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması
Rusya Dışişleri'nden Venezuela ile ilgili çok önemli açıklamalar yapıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın stratejik ortakları olduğunu, geçmişte desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.
Moskova yönetimi, "Rusya, ABD'yi Venezuela'ya askeri müdahale konusunda uyarıyor" diyerek aksi bir durumun felaket senaryosu olacağını ifade etti.
Venezuela ile çeşitli alanlarda ekonomik işbirliğinin de sürdürüleceği vurgulandı.
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