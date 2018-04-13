Son dakika! Rusya'dan Suriye açıklaması: "Libya tarzı bir maceraya girilmesin"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika! Rusya'dan Suriye açıklaması: "Libya tarzı bir maceraya girilmesin"
GeriDünya Son dakika! Rusya'dan Suriye açıklaması: "Libya tarzı bir maceraya girilmesin"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
13.04.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

Son dakika! Rusya'dan Suriye açıklaması: "Libya tarzı bir maceraya girilmesin"

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Son dakika! Rusya'dan Suriye açıklaması: "Libya tarzı bir maceraya girilmesin"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Libya tarzı bir maceraya girilmemesi gerektiğini söyledi. Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik müdahalesinin büyük bir göç dalgasına neden olabileceğini öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Allah göstermesin. Avrupa’nın yeni bir Libya veya Irak macerasına hiç mi hiç ihtiyacı yoktur” açıklamasını yaptı.

New York’ta bu akşam Moskova’nın talebi üzerine toplanacak BMGK oturum öncesinde açıklamalarını yapın Lavrov, “Suriye’ye yönelik Libya veya Irak tarzı bir müdahaleyi Allah göstermesin. Umarım böyle bir maceraya kimse kalkışmaz. En ufak kıvılcım bile Avrupa’nın yeniden görülmedik mülteci akımına maruz kalmasına yol açabilir. Böyle bir gelişmeyi ne Rusya ne de Avrupa ülkeleri istemez. Sadece okyanus ötesi devlet böyle senaryoyu savunabilir. Avrupa kıtasını darmadağın ederek kendi jeopolitik çıkarlarını sürdürmeyi amaçladıkları besbelli ortada” dedi.

Son dakika Rusyadan Suriye açıklaması: Libya tarzı bir maceraya girilmesin

İLGİNÇ SURİYE İDDİASI

7 ABD keşif uçağının Doğu Akdeniz'de Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu Suriye kıyıları yakınında keşif görevi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Sputnik'in aktardığına göre, Washington yönetiminin Suriye'ye füze saldırısı düzenleme tehditlerini sıklaştırdığı dönemde ABD Donanması'na ait uçakların, Doğu Akdeniz'de keşif görevlerini yerine getirdiği iddia edildi.

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen Mil Radar'ın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre, ABD'ye ait 7 keşif uçağı ABD Donanması'na ait Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu bölgeye yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi.

Keşif görevinde yer alan uçakların 6 P-8A Poseidon tipi anti-denizaltı casus uçakları ile 1 EP-3 Aries II uçağı olduğu iddia edildi. Rusya ve ABD'den ise konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.04.2018)
daha fazla video için
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?

Son dakika! Rusya'dan Suriye açıklaması: "Libya tarzı bir maceraya girilmesin"

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Almanya’dan Rusya’ya sert mesaj ‘Böyle devam edemez’