Son dakika... Rusya'dan kritik karar
Rusya Gazprombank, Venezuela'ya ait PDVSA hesaplarını dondurma kararı aldığını duyurdu.
Rusya Gazprombank'tan yapılan açıklamada, Venezuela'ya ait PDVSA (Venezuela Devlet Petrol Şirketi) hesaplarını dondurma kararı alındığı duyuruldu. Kararın, ABD yaptırımlarından korunma amacıyla alındığı ifade edildi.
İsminin gizlenmsini isteyen bir yetkili, ABD yaptırımlarına hedef olmamak için, bundan sonra Venezuela şirketi PDVSA ile çalışmayacaklarını söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle