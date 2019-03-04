Son dakika... Rusya'dan kritik açıklama
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Putin'in, ABD ile olan nükleer anlaşmanın askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı duyuruldu.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini askıya aldığı duyuruldu.
ABD, Rusya'nın ihlallerini gerekçe göstererek geçtiğimiz ay INF'den ayrılmıştı.
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, ABD ve Rusya arasında 1987'de imzalanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle