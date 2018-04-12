Son dakika! Rusya'dan kritik ABD açıklaması
Rusya'dan ABD krizi konusunda açıklamalar geliyor... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesinin henüz planlanmadığı belirtilirken, Suriye'de tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınmasının son derece önemli olduğu ifadesi kullanıldı. Rusya, ABD ile aralarında 'çatışmasızlık bölgeleri' nedeniyle kurulan iletişim hattının hâlâ açık olduğunu belirtti. Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Batı devletleri tarafından yapılan muhtemel bir eylemin bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasına neden olacağını öne sürdü.
Rusya, ABD'den Suriye konusunda gelen açıklamaların dikkatli bir şekilde takip edildiğini açıkladı.
Putin ile Trump arasında bir telefon görüşmesinin henüz planlanmadığı ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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