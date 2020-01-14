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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 14.01.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

Son dakika... Rusya: Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı

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Son dakika... Rusya: Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı

AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre Rusya, Hafter'in Moskova'yı ateşkes anlaşmasını imzalamadan terk ettiğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Hafter'in anlaşma metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurdu. 

Zakharova, Rusya'nın bir anlaşma bulabilmek için taraflarla görüşmeye devam edeceğini açıkladı. 

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