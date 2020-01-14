hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 14.01.2020 - 09:27,
Son dakika... Rusya: Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı
AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre Rusya, Hafter'in Moskova'yı ateşkes anlaşmasını imzalamadan terk ettiğini açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Hafter'in anlaşma metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurdu.
Zakharova, Rusya'nın bir anlaşma bulabilmek için taraflarla görüşmeye devam edeceğini açıkladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle