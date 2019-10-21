Son dakika... Rusya'dan flaş Suriye açıklaması
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak." dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Şoygu, "Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak." dedi.
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