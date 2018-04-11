Son dakika... Rusya'dan flaş açıklama: Duma krizinde Türkiye arabulucu oldu
Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı emekli General Vladimir Şamanov, Moskova ile Washington'ı karşı karşıya getiren Duma krizinde Türkiye'nin arabulucu olduğunu duyurdu.
Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanlıkları arasında yeni temasın başlatıldığını açıklayan Şamanov, “Genelkurmaylar arasında diyalog başladı. Temas Türkiye’deki meslektaşlarımız üzerinden sağlandı. Ayrıca NATO irtibat kanalları da kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
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