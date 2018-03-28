Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın ölümü konusunda kanıtları sunmadığı sürece, Rusya'nın bu durumu siyasi provakasyonun bir parçası olarak 'Rusya vatandaşlarına cinayet girişimi' olarak kabul edeceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra yönetiminin soruşturmaya ilişkin bazı önemli bilgileri İngiliz halkından sakladığını iddia etti.
Reuters'a açıklama yapan bir Rus vekil ise Rusya'nın Batı ülkelerinin kovduğu diplomat sayısınca karşılık vereceğini söyledi.
Londra'nın Skripal davası soruşturmasıyla ilgili önemli hususları İngilizlerden dahi sakladığını ve toplam yaralı sayısının halen bilinmediğini kaydeden Rus Dışişleri, "İngiliz hükümetinin tutumu, birçok soru işareti doğuruyor. İngiliz halkı, ciddi tehdit oluşturan bu olayla ilgili önemli hususlarından bihaber tutuluyor, toplam yaralı sayısı bilinmiyor" ifadelerini kullandı.
Eski casusla kızının 4 Mart’ta bilinçlerini kaybetmiş bir biçimde bulundukları Salisbury kentine yakın mesafede bulunan, kimyasal silah üretme çalışmalarının yapıldığı gizli Porton Down laboratuvarının faaliyetleri hakkında bilgi verilmediğini kaydeden bakanlık, laboratuvarın İngiliz ordusuyla Skripaller zehirlenmeden bir gün önce gerçekleştirdiği kimyasal ve biyolojik zehirlenmeyle mücadeleye yönelik 'Zehirli Hançer' tatbikatı hakkında açıklama yapılmadığına işaret etti.
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