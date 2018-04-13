Son dakika... Rusya'dan çok ağır açıklama... Ülke ismi vererek suçladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki saldırının İngiltere'nin de dahil olduğu bir provokasyon olduğunu öne sürdü. BM'de düzenlenen Suriye konulu oturumda ise Rusya ve ABD karşı karşıya geliyor. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley, Esad rejiminin Suriye'de en az 50 kez kimyasal silah kullandığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'daki saldırının İngiltere'nin de arkasında olduğu bir provokasyon olduğunu iddia etti.
BM'deki oturuma katılan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Fransa, İngiltere ve ABD'nin tek istediğinin Suriye'deki Esad rejimini devirmek ve Rusya'yı izole etmek olduğunu söyledi.
Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye konusunda yükselen tansiyonun ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaşanan tıkanmanın askeri gerginliğe neden olabileceğini açıkladı.
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