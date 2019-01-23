Son dakika... Rusya'dan ABD'nin çekilme kararı hakkında açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı hakkında açıklamada bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili henüz somut adımlar atıldığını görmediklerini belirtti.
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI
ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2018'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti.
Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle