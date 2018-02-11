Son dakika! Rusya'da yolcu uçağı düştü

Moskova'da düşen uçağın 65 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunduğu açıklandı.

Antonov An-148 tipi uçağın Moskova'dan Orsk kentine gitmek için havalandığı ifade edildi.

Rus Interfax haber ajansına konuşan bir yetkili, "Yolcu uçağı Moskova bölgesinde Argunova köyünün dışında düştü" dedi.

Rus bir kaynak, Antonov An-148 tipi yolcu uçağının yerinin havadan yapılan arama sonucu tespit edildiğini ama ekiplerin henüz alana ulaşamadığını söyledi.

Uçağın 6 bin 400 feet mesafeye çıktıktan sonra radardan kaybolduğu ifade edildi.

Düşen Rus uçağının rotası

Ayrıntılar geliyor...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR