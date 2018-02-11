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    Son dakika! Rusya'da yolcu uçağı düştü

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    71 yolcuyu taşıyan Saratov Havayolları'na bağlı Rus yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra Rusya'nın başkenti Moskova'da düştüğü açıklandı. Domodedovo Havaalanı'ndan kalkan uçağın, kalkıştan hemen sonra kuleyle bağlantısını kaybettiği belirtildi. Rus haber ajansı TASS'a konuşan yetkili, uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Moskova'da düşen uçağın 65 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunduğu açıklandı. 

    Antonov An-148 tipi uçağın Moskova'dan Orsk kentine gitmek için havalandığı ifade edildi. 

    Rus Interfax haber ajansına konuşan bir yetkili, "Yolcu uçağı Moskova bölgesinde Argunova köyünün dışında düştü" dedi. 

    Rus bir kaynak, Antonov An-148 tipi yolcu uçağının yerinin havadan yapılan arama sonucu tespit edildiğini ama ekiplerin henüz alana ulaşamadığını söyledi.

    Uçağın 6 bin 400 feet mesafeye çıktıktan sonra radardan kaybolduğu ifade edildi. 

    Son dakika Rusyada yolcu uçağı düştü

    Düşen Rus uçağının rotası

    Ayrıntılar geliyor...

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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