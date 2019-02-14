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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Son dakika... Rusya'da üçlü zirve sona erdi

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Son dakika... Rusya'da üçlü zirve sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Liderler önemli açıklamalarda bulundu.

Soçi’de düzenlenen Suriye zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla gerçekleşti. Üç lider zirve sonrasında ortak açıklama yapıyor.

Liderler üçlü zirve öncesinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Liderler zirve sonrasında ortak açıklama için kameraların karşısına geçti.

İşte liderlerin yaptığı açıklamalardan satır başları:

Putin'in konuşmasından bazı satır başları:

"12. Astana toplantısı Mart ayı sonunda yapılacak."

"Sadece Suriyeliler kendi geleceklerini belirleyebilir. Bunun alternatifi yoktur."

"Suriye krizi ile ilgili çalışma alanları belirledik."

 "Ateşkes terörle mücadeleye zarar vermemelidir."

"Çabamızla 1,5 milyon kişinin geri dönmesinin koşulları sağlandı."

"Suriye yönetimi geri dönecek insanlara iyi davranma garantisi vermiştir."

 “Anayasa komitesi listesi neredeyse tamamen onaylandı.”

“Suriye’de ateşkesin sağlanması terörle mücadeleye zarar vermemelidir.”

“Teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır.”

 Ruhani'nin konuşmasından bazı satır başları:

 “Bugünkü toplantımızda çok faydalı bir toplantı oldu.”

“Terörizmle mücadelenin gereği konuşuldu. Herkes tarafından onaylandı. İdlib, Suriye hükümetinin bir parçasıdır ve temizlenmesi lazım.”

“İdlib’de garantörlerin mevcudiyeti geçici.”

“ABD görünüşte Suriye’den geri çekilse bize gelen bilgiler diyor ki ABD’liler Suriye’deki müdahalelerini sürdürecekler.”

“Kaç ABD’linin Suriye’de olduğu önemli değil. Suriye tek millete aittir. İki millete değil. Kürtler Suriye'nin bir parçasıdır.”

“Bu zirvemizde biz toprak bütünlüğüne vurgu yaptık. “

“Suriye’nin toprak bütünlüğü, Suriye Kürtlerinin haklarına ve Türkiye’nin güvenliğine önem vermemiz lazım.”

“Biz üç garantör olarak kendi yapacaklarımıza devam edeceğiz çatışmanın azalması için.”

“Suriye çözümü siyasi çözümdür ve askeri çözümü olmayacaktır.”

“Bütün dünyanın ve BM’nin son adıma ulaşmak için yardımlarını bekliyoruz.”

Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları:

"Kim ve ne adına yapılırsa yapılsın terörün sonu hezimettir."

"Suriye’de barış ve istikrar ortamının tesisi yönünde yürüttüğümüz ortak çalışamalrı gözden geçirdik. Birlikte atacağımız adımları istişare ettik."

"İdlib başta olmak üzere Suriye’de ateşkesin sağlanması gündem maddelerimiz arasındaydı."

“Rejimin ateşkese uyması konusundaki beklentimizi Rus ve İranlı muhataplarımıza ilettim.”

“Sayın Trump’ın aldığı karar gerçekleşmesi halinde son derece önemlidir.”

“Çekilme sürecinde güç boşluğu olmamalı. Güney sınırımızda bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi söylemek istiyorum.”

“1998’deki Adana mutabakatı çerçevesi içinde geleceğimizi buna göre yorumladığımızı ifade etmek istiyorum.”

“Siyasi çözüm yolunda ciddi mesafeler aldık. Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız. Süreci muhakkak başarıya ulaştırmalıyız.”

“Suriyeli kardeşlerimizin geri dönmesi konusunu da ele aldık.”

“Mültecilerin gönüllü ve güvenli bir biçimde geri dönüşlerine olumlu bakıyor ve destekliyoruz.”

“Geri dönüşleri kolaylaştıracak insani alt yapının hazırlanması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

"Bir sonraki zirve toplantısına önümüzdeki aylarda Türkiye’de yapma isteğimizi ilettik."

 Liderler açıklama yaptıktan sonra soru-cevap kısmına geçtiler.

İDLİB KONUSU

RUHANİ:

İdlib’de ön görülen mekanizma şu ana kadar etkili olmadı. Irak’ın doğusu ve İdlib’in temizlenip Suriye hükümetine verilmeli gerekiyor.

ABD'nin çekilmesi Suriye halkına mutluluk verir.

Türkiye'nin endişesi var haklı olarak, biz İran olarak son yıllarda teröristlerin hedefindeyiz o nedenle Türkiye'yi iyi anlıyoruz. Tehlikeye cevap vermemiz lazım.

ERDOĞAN:

Sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmuştu. Bu terör koridorunu yıkma bizim birinci meselemizdi. Bir diğer mesele Halep meselesiydi. Benzer bir olay İdlib’te olacaktı. Rusya ile ortak müdahalemiz göç olayını engelledi.

Ama oradaki terör örgütlerine karşı da karşı durmaya mecburuz.

Şimdi Fırat’ın doğusu batısı söz konusu. Üç ülke olarak terör örgütlerine tavırlı olmalıyız.

ABD’NİN ÇEKİLME KARARI

ERDOĞAN:

Ne olacağı şu anda meçhul bilinmiyor. Bunun da takipçisiyiz. Bizim bütün derdimiz Suriye’nin troprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Münbiç’in bir an önce terör örgütlerinden boşaltılmasıdır. Suriye halkına buraların teslim edilmesidir.

PUTİN:

Türkiye’nin sınır güvenliğini anlayışla karşılıyoruz. Eninde sonunda Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanmaldır. Terör tehdidi ortadan kalktıkça toprak bütünlüğüne kavuşmalıdır Suriye

Biz Trump’ın oldukça aktif bir şekilde çalıştığını biliyoruz seçim kampanyasında verdiği vaatleri yerine getiriyor. Bu vaatlerden birisi de askerlerini Suriye’den çekmekti. Bunun eninde sonunda gerçekleştirileceğini umuyoruz.

RUHANİ:

Biz ABD konusunda çok iyimser değiliz. ABD Suriye’den kesinlikle çıkarsa Suriye halkı için mutluluk verici olacaktır. ABD’nin rolü hiçbir zaman olumlu olmamıştır. ABD’nin yaptıkları ne ABD halkının ne de bölge halkının menfaatlerine oluyor. Umarız ABD politikalarını tekrar gözden geçirir.

Türkye Suriye hükümeti ile ilgili bir endişe duyduğunu sanmıyorum. Türkiye’nin endişesi terörist gruplarla ilgili.

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