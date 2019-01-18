Son dakika.. Rusya'da savaş uçakları çarpıştı
Rusya'nın doğusunda Sukhoi Su-34 tipi iki savaş uçağının havada çarpıştığı bildirildi.
Rusya Ordusu, ülkenin uzak doğu bölgesinde Sukhoi Su-34 tipi iki savaş uçağının havada çarpıştığını duyurdu. Pilotların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Rusya Savunma Bakanlığı da Japon Denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren Sukhoi Su-34 tipi iki savaş uçağının çarpıştığını doğruladı. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi.
Çarpışmanın, eğitim uçuşu sırasında gerçekleştiği ifade edildi. Uçakların mühimmat taşımadığı aktarıldı.
Rus yapımı Su-34 model çok amaçlı avcı bombardıman uçağının zor meteorolojik koşullarda hava ve karadaki düşman hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli saldırılarda kullanmak üzere tasarlandığı biliniyor.
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