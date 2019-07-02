Son dakika... Rusya'da feci olay: 14 ölü
Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizcinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtildi.
Rusya Deniz Kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, aracın deniz dibinde ordu için çeşitli araştırmalar yaptığını vurgulandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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