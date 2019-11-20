Son dakika... Rusya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Rusya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Rusya'da merkez üssü Ozernovskiy kentinin 267 km kuzeybatısı olan 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 20:26'da meydana gelen deprem yerin 486 km altında oluştu.
#Earthquake (#землетрясение) M6.1 strikes 252 km NW of #Ozernovskiy (Russian Federation) 9 min ago. More info: https://t.co/ONOhysSgzk— AllQuakes - EMSC (@EMSC) November 20, 2019
Ohotsk Denizi açıklarında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Prelim M6.3 Earthquake Sea of Okhotsk Nov-20 08:26 UTC, updates https://t.co/NJDfWkjjLM— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) November 20, 2019
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