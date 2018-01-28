Son dakika! Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonda görüşerek Soçi'de gerçekleşecek Suriye kongresine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.
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