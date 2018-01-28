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    Son dakika! Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

    Hürriyet Haber
    28.01.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonda görüşerek Soçi'de gerçekleşecek Suriye kongresine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacağı açıklanmıştı. 

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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