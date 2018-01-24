Son dakika! Rusya ve ABD Afrin'i görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ve Viyana’da yapılacak görüşmelere ilişkin istişarelere de devam eden iki bakanın görüşmesinde, Lavrov'un, Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Kore Yarımadası'ndaki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Kuzey Kore’ye yönelik sert söylemlere ve artan gerginliğe yönelik Rusya’nın duyduğu endişenin iletildiği belirtildi.