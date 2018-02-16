Rusya uyardı ve dikkat çekti: ABD'nin planı değişmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, verdiği röportajda ABD’nin Suriye'deki tutumunun kötü niyet içerebileceğini kaydetti. Lavrov, ABD’nin Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde güvenlik gücü kurma planlarının değişmediğini de ileri sürdü.

ABD SURİYE'DE OYUNLARINI YPG ÜZERİNDE KURDU

Sputnik'in haberine göre Lavrov, “Tüm bu hikâye (Türkiye’nin Afrin harekâtı), bir kez daha ABD’nin zayıf vizyonunu, uzağı iyi görmediğini, her ne derseniz deyin, belki de kötü niyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Son 2-3 yıl boyunca ABD’nin özel kuvvetleri ve diğer askeri birimleri Suriye topraklarında yasalara aykırı bir şekilde varlık gösteriyor. Ne Şam tarafından bir davet, ne de BM’nin verdiği yetki var. Amerikalılar, Suriye’deki eylemlerinin daha başında oyunlarını YPG üzerinde kurdu ve Türkiye’nin memnuniyetsizliğini es geçti” diye konuştu.

Türkiye’nin bu konudaki tutumunun hiç kimse için ve hiçbir zaman sır olmadığını, Ankara’nın Suriye’nin içindeki bazı grupları, Türkiye ve diğer pek çok ülke tarafından terör örgütlerinin listesine alınan PKK’nın birer uzantısı olarak kabul ettiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE İZİN VERMEYECEĞİNİ AÇIKLADI, ABD TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞÜNÜ ES GEÇTİ

Rus diplomat, “Tüm bunlar belliydi. Türkiye birçok kez, Suriye ile Türkiye arasındaki sınır bölgesinin PKK/PYD'nin kontrolüne geçmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini açıklamıştı. Buna rağmen Amerikalılar, Türkiye’nin görüşünü es geçerek, tüm bu süre boyunca PYD'ye günden güne sürekli ve yoğun bir şekilde silah tedarik etti” ifadelerini kullandı.

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