Son dakika... Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağı uzaklaştırıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa yaklaşan F-18 Hornet tipi NATO uçağının, Rusya ordusuna ait Su-27 tipi iki uçak tarafından uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakan Şoygu'yu taşıyan uçağın, NATO üyesi Polonya ve Litvanya arasında kalan ana karaya bağlı olmayan Rusya toprağı Kaliningrad'tan başkent Moskova'ya doğru hareket ettiği belirtildi.
Şoygu'yu taşıyan uçaktan kaydedilen görüntülerde NATO'ya ait F-18 tipi uçağın, bakanı taşıyan uçağın yakınında seyir halinde olduğu görülüyor. Görüntülerde bir süre sonra F-18 tipi uçak yaklaşan Su-27 tipi uçaktan uzaklaşmak için keskin bir manevra yaptığı göze çarpıyor.
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу над Балтикой.— Актуальная Россия (@RussiaActually) 13 Ağustos 2019
Летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру. pic.twitter.com/AjirhHwM0k
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