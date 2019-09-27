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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
27.09.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Son dakika... Rusya, Kuzey Kore'ye ait 3 gemiye el koydu

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Son dakika... Rusya, Kuzey Kore'ye ait 3 gemiye el koydu

Rusya, Rusya Ekonomik Bölgesi'ne giren ve 362 mürettebatı taşıyan Kuzey Kore bayraklı üç gemiye el koyduğunu duyurdu.

Rusya sınır görevlileri, Rusya Ekonomik Bölgesi'ne giriş yapan Kuzey Kore bayraklı 3 balıkçı gemisine el koyduğunu duyurdu. Gemilerde toplamda 262 mürettebatın olduğu bildirildi.

El konulan gemiler Nahodka kentine demirlendi.

Rus sınır görevlileri, 17 Eylül'de Japon Denizi’nde Rus karasuları içerisinde kaçak avlanan Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu bildirmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Rus sınır görevlileri, Japon Denizi’nde Rus karasuları içerisinde Kuzey Kore’den 2 yelkenli balıkçı gemisi ile 11 deniz motorunun kaçak avlandığını tespit etmişti.

Rus sınır görevlilerinin gemileri teftişi esnasında silahlı saldırıya uğradığı vurgulanan açıklamada, “Kuzey Kore gemisinin mürettebatı gemide teftiş yapan sınır görevlilerine silahlı saldırı düzenlemiş ve saldırı sonucunda 3 sınır görevlisi yaralandı.” ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, mürettebatı ile Kuzey Kore yelkenli balıkçı gemilerinin alıkonularak, Rus limanına götürüldüğü kaydedilmişti.

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