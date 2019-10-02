Son dakika... Rusya Kuzey Kore bayraklı 4 gemiye el koydu
Rusya, Kuzey Kore bayraklı 4 balıkçı gemisine kaçak avcılık yaptığı gerekçesiyle el koydu. 4 gemide toplamda 64 mürettebatın görev yaptığı ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi, ülkenin uzak doğu kıyılarında kaçak avcılık faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle Kuzey Kore bayraklı dört gemiye el koyduğunu duyurdu.
Kuzey Kore bayraklı dört gemide toplamda 64 Kuzey Kore vatandaşının bulunduğu, 21 kişinin gözaltına alındığı ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
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