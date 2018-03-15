Son dakika! Rusya karşılık verdi! 'Diplomatları sınır dışı edeceğiz'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'nin ülkedeki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık olarak Rusya'nın da kısa süre içinde ülkedeki İngiliz diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu. Lavrov, Rusya'nın İngiltere'ye cevap vermesinin 'uzun bir süre almayacağını' aktardı.
Lavrov, İngiltere'nin suçlamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Londra'nın Moskova'ya yönelik suçlamalarının kanıtlara dayanmadığını söyleyen Lavrov, Rusya'nın öldürdüğü iddia edilen Sergei Skripal konusundaki suçlamalarının anlaşılmaz olduğunu ifade etti.
Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump tarafından dışişleri bakanı olarak görevlendirilen Mike Pompeo ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından söz konusun kişilerin bir hafta içinde ülkeleri terk etmeleri gerekiyor.
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