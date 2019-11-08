Son dakika... Rusya ile üçüncü devriye tamamlandı
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesi sona erdi.
Şırnak'ın İdil ilçesinin Alakamış köyü mevkisinden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.
TSK ve Rus unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasında bulunan bölgede kara devriyesi gerçekleştiriyor. Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları (İHA) da eşlik etti.
Üçüncü kara devriyesi ile Kamışlı'nın doğusuna ilk kez geçiş yapan TSK unsurları, Rus askerleri ile devriyesini sürdürdü.
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.
Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevkisi daha önce PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleri ile gündeme gelmişti.
Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede, ikinci ortak devriye 5 Kasım'da Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü.
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/AC1R8oFiPN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2019
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