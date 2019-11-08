Son dakika... Rusya ile üçüncü devriye başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin,ÿFırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/AC1R8oFiPN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2019
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