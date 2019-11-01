Son dakika... Rusya ile ortak devriye başladı
Soçi mutabakatı kapsamında belirlenen güvenli bölgede Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başladı.
Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Soçi'de varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Mardin'nin Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından ortak devriyenin ilk görüntülerini paylaştı;
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/tseFhBlERy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2019
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