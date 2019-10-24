Son dakika... Rusya'dan 'Suriye' açıklaması
Rusya Dışişleri, YPG'li teröristlerin sınırdan çekilmeye başladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı da bir hafta içerisinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman göndereceğini açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, YPG'li teröristlerin Türkiye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladığını açıkladı.
276 ASKERİ POLİS SEVK EDİLECEK
Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'ye ilave askeri birlik ve ekipman göndereceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'ye bir hafta içinde 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman sevk edileceği bildirildi.
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