Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye gelecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki ocak ayının ilk günlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak 2020'nin ilk günlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
Peskov tarafından yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için Türkiye'de bulunacağı belirtildi.
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