Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki başarısından dolayı kutladı.
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