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Haber Giriş: 15.01.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Son dakika... Rusya Başbakanı Medvedev hükümetin istifasını verdi

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Son dakika... Rusya Başbakanı Medvedev hükümetin istifasını verdi

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev hükümetin istifasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiğini açıkladı. Putin Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına getirdi.

Rus haber ajansları  Vladimir Putin’in çalışmalarından dolayı Medvedev’e teşekkür ettiğini duyurdu.

Putin’in yeni hükümet oluşturulana kadar mevcut hükümetin çalışmalarına devam etmesini istediği belirtildi.

Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada çok sayıda anayasal reform yapılacağını duyurmuştu.

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