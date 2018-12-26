Son dakika... Rusya, Avangard füzesini test etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Avangard adlı hipersonik füzenin başarıyla test edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Avangard adlı hipersonik füze sistemini başarıyla test ettiklerini duyurdu. Testi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de izledi.
PUTİN AÇIKLAMIŞTI
ünyada benzeri olmayan yeni silahların geliştirilmesinde ciddi ve önemli adımlar attıklarını söyleyen Putin, 14'üncü Yıllık Basın Konferansı'nda "Avangard” füze sisteminin seri üretiminin başladığını, "Sarmat" kıtalar arası balistik füzenin testinin başarılı geçtiğini, "Kinjal" hipersonik füze sisteminin görevini yerine getirdiğini, "Peresvet" muharebe lazer sistemlerinin kullanımının geliştirildiğini ifade etmişti.
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