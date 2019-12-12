Son dakika... Rusya-Almanya arasında diplomat krizi: Alman diplomatlara sınır dışı kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın hamlesine misilleme olarak iki Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Alman diplomatların 7 gün içerisinde Rusya'yı terk etmeleri istendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı sebebiyle Almanya'nın Rusya Büyükelçisi'nin gün içerisinde bakanlığa çağrılacağı bildirilmişti.

Geçtiğimiz 4 Aralık günü Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanın "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu adımın, 23 Ağustos'ta Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda işlenen Tornike K. cinayetinin aydınlatılmasında Rus makamlarının iş birliği yapmadığı gerekçesiyle atıldığı ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Tornike K. 23 Ağustos'ta Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah da ele geçirilmişti.

Alman basınında Tornike K'nin birçok isim kullandığı belirtilerek öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edildi.

Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

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