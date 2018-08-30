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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
REUTERS
30.08.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Son dakika! Rusya açıkladı: Akdeniz'de tatbikat yapacağız

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Son dakika! Rusya açıkladı: Akdeniz'de tatbikat yapacağız

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 30 uçak ve 25 gemi ile tatbikat yapacaklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 1 ve 8 Eylül tarihlerinde 25 gemi ve 30 uçakla Akdeniz'de tatbikat yapacaklarını duyurdu. Bakanlık ayrıca tatbikatta, anti-uçak, anti-denizaltı ve anti-mayın talimleri yapılacağını duyurdu.

 300 BİN ASKERLE TATBİKAT YAPACAKLARINI DUYURMUŞLARDI

Rusya geçtiğimiz günlerde de Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay yapmayı planladığını açıklamıştı.

Rusya Federasyonu'nun doğusu ve orta bölgesine yayılan tatbikata 300 bin askeri personel katılacak. Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de tatbikatlarda yer alacak.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'ya karşı 'dostane olmayan ve saldırgan tutumların bu çapta bir tatbikata meşru zemin hazırladığını' söyledi.

Savunma Bakanı Sergei Şoygu ise 11-15 Eylül tarihleri arasındaki tatbikata 36 bin tank ve zırhlı personel taşıyıcısı ile 1000'den fazla savaş uçağının katılacağını aktardı.

Sibirya'dan Rusya'nın uzak doğusuna uzanan tatbikat alanında tüm hava kuvvetleri ile donanma filolarından ikisi de eşlik edecek.

BM'DEN AÇIKLAMA

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, İdlib'de askeri gerilimin yükselmemesi için Rusya, İran ve Türkiye'nin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 milyon kişinin bulunduğu tahmin edilen İdlib’de 10 bin El Nusra ve El Kaide mensubu olduğunu hesapladıklarını söyledi. Mistura, BM'nin de yardımıyla, sivillerin güvenli şekilde İdlib'den ayrılması için insani koridor açılması için çağrıda bulundu.

RUS SAVAŞ GEMİLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ

Rus donanmasına ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ve 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, geçen hafta Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol almıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.08.2018)
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