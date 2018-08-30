Son dakika! Rusya açıkladı: Akdeniz'de tatbikat yapacağız
Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 30 uçak ve 25 gemi ile tatbikat yapacaklarını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 1 ve 8 Eylül tarihlerinde 25 gemi ve 30 uçakla Akdeniz'de tatbikat yapacaklarını duyurdu. Bakanlık ayrıca tatbikatta, anti-uçak, anti-denizaltı ve anti-mayın talimleri yapılacağını duyurdu.
300 BİN ASKERLE TATBİKAT YAPACAKLARINI DUYURMUŞLARDI
Rusya geçtiğimiz günlerde de Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay yapmayı planladığını açıklamıştı.
Rusya Federasyonu'nun doğusu ve orta bölgesine yayılan tatbikata 300 bin askeri personel katılacak. Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de tatbikatlarda yer alacak.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'ya karşı 'dostane olmayan ve saldırgan tutumların bu çapta bir tatbikata meşru zemin hazırladığını' söyledi.
Savunma Bakanı Sergei Şoygu ise 11-15 Eylül tarihleri arasındaki tatbikata 36 bin tank ve zırhlı personel taşıyıcısı ile 1000'den fazla savaş uçağının katılacağını aktardı.
Sibirya'dan Rusya'nın uzak doğusuna uzanan tatbikat alanında tüm hava kuvvetleri ile donanma filolarından ikisi de eşlik edecek.
BM'DEN AÇIKLAMA
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, İdlib'de askeri gerilimin yükselmemesi için Rusya, İran ve Türkiye'nin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 milyon kişinin bulunduğu tahmin edilen İdlib’de 10 bin El Nusra ve El Kaide mensubu olduğunu hesapladıklarını söyledi. Mistura, BM'nin de yardımıyla, sivillerin güvenli şekilde İdlib'den ayrılması için insani koridor açılması için çağrıda bulundu.
RUS SAVAŞ GEMİLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ
Rus donanmasına ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ve 490 borda numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri, geçen hafta Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol almıştı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle