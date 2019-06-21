Son dakika... Rusya: ABD İran'la savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli
Rusya: ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kasıtlı olarak İran ve çevresinde gerilimi artırdığını, ABD'nin İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmesi gerektiğini açıkladı.
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti.
NYT'nin, "Trump, İran'a hava saldırısına onay verdi, sonra aniden vazgeçti" başlıklı haberinde, Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği ifade edilmişti.
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