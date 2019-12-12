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Dünya
İHA - Fotoğraf: AP
12.12.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Son dakika... Rus uçak gemisinde yangın: 3 yaralı

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Son dakika... Rus uçak gemisinde yangın: 3 yaralı

Rusya’nın Admiral Kuznetsov uçak gemisinde onarım çalışmaları esnasında yangın çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rus Donanması'na ait tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'da çıkan yangın sonucu 3 kişi yaralandı.

Admiral Kuznetsov uçak gemisinin Barents Denizi Limanı’nda demirli bulunduğu, onarım çalışmaları esnasında yangın çıktığı belirtildi.

Elektrik odasında başladığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.

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