Son dakika... Rus diplomatları kovdular!
Yunanistan'ın Rusya'ya bağlı iki diplomatı sınırdışı etme kararı aldığı aktarıldı. Kathimerini gazetesinin haberine göre, iki Rus diplomatın da ülkeye girişinin yasaklandığı ifade edildi.
Yunan basınının aktardığı habere göre, alınan karara gerekçe olarak "Yunanistan’ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleri" iddiası gösterildi.
Haberde “Atina’nın diplomatlara yönelttiği suçlamalar arasında bilgi toplama ve yayma, devlet görevlilerine rüşvet vermek yer alıyor” ifadeleri yer aldı.
Kararın amacınınsa Rusya’nın Yunanistan’daki etkisini arttırma girişimlerine karşılık vermek olduğu iddia edildi.
Haberde Yunanistan’ın Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek, iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunmak, hükümetler arası işbirliği ile ülkelerde bulunan sivil toplum kuruluşlarının birbiriyle etkileşimini arttırmak istediği; ancak bunun karşılıklı olarak toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı ile mümkün olduğu görüşünü savunduğu vurgulandı.
Rus diplomatlarla ilgili kararın, "Atina ve Moskova arasındaki son 2 yıldır bölgede güvenlik konularıyla bağlantılı alttan alta yaşanan gerginliği gün yüzüne çıkardığı” değerlendirmesinde bulunulan haberde, "Bu meselenin, hükümetin Rusya’ya karşı iyi niyetin devam ettiği yönündeki açıklamasına rağmen Atina ve Moskova arasındaki ilişkilere gölge düşürdüğü apaçık." ifadelerine yer verildi.
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