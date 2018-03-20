Son dakika! Rus diplomatlar İngiltere'yi terk ediyor...
İngiltere topraklarında eski bir çifte Rus ajan ve kızının bir çeşit sinir gazı ile zehirlenmesi yüzünden İngiliz hükümetinin ülkeden gönderme kararı aldığı 23 Rus diplomat aileleri ile başkent Londra'daki Büyükelçilik binasından ayrıldı.
İngiliz Başbakan Theresa May'in sınır dışı edilmeleri emrini verdiği 23 Rus diplomat aileleri ile birlikte yaklaşık 10 otomobil ve birkaç otobüsün yer aldığı bir konvoyla havaalanına doğru hareket etti.
Sınır dışı edilen diplomatlara veda etmek için Londra'daki büyükelçiliğin tüm çalışanları dışarı çıktı.
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko'nun ise ülkelerine gönderilen diplomatlarla vedalaşmak için havaalanına gitmesi bekleniyor.
Londra'nın bu kararına karşı Moskova'nın sınır dışı etme kararı aldığı 23 İngiliz diplomat da yakın zamanda ülkelerine dönecek.
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