Son dakika... Rus askeri üssünde silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan bir asker üste görev yapan bir askerin açtığı ateş sonucu 8 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir asker, Zabaykalsk bölgesinin Çita kentinde görev yaptığı askeri birliğindeki diğer askerlerin üzerine rastgele ateş etti.
Olay sonucu 8 asker hayatını kaybederken 2'si yaralandı. Ateş açan asker gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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