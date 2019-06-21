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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AFP
21.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Trump tehdit etti! İran'dan jet yanıt

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Son dakika... Trump tehdit etti! İran'dan jet yanıt

İranlı bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman aracılığıyla dün mesaj gönderdiğini ve mesajda İran’a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu söyledi. İran tarafı, İran'a karşı düzenlenecek her türlü askeri müdahalenin sonuçlarından ABD'nin sorumlu olacağını açıkladı.

İranlı bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman aracılığıyla dün mesaj gönderdiğini ve mesajda İran’a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu söyledi. Reuters haber ajansının duyurduğu haberde, Trump'ın savaş değil müzakare talep ettiği, müzakerelere başlamak için süre verdiği ve mesajına cevap için süre tanıdığı belirtildi.

Tahran yönetimi Trump'ı saldırının uluslararası sonuçları konusunda uyardı. İran, Hamaney'in müzakerelere karşı olduğunu ancak mesajın Hamaney'e iletileceğini söyledi.

İran ayrıca, "ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesinin bölgesel ve uluslararası sonuçları olacaktır" dedi.

İRAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

İran ayrıca İsviçre Büyükelçisi'ne, İran'a karşı düzenlenecek her türlü askeri müdahalenin sonuçlarından ABD'nin sorumlu olacağını iletti.

Rusya: ABD İranla savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli
Rusya: ABD İran'la savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti.

NYT'nin, "Trump, İran'a hava saldırısına onay verdi, sonra aniden vazgeçti" başlıklı haberinde, Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği ifade edilmişti.

 

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