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    Son dakika! Reuters: Hollanda Türkiye büyükelçisini resmi olarak çekti

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansının aktardığına göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın bugün Ankara'daki büyükelçisini resmi olarak ülkeden çektiğini duyurdu. Olayın Mart 2017'de Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan krizle alakalı olduğu ifade edildi.

    Habere göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni büyükelçi atamasınının kabul edilmeyeceği belirtildi.

    Reuters'ın haberinde, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Hollanda'nın Türkiye ile yaşanan krizi çözmek konusunda gerçekleşen konuşmaları durdurduğu ifade edildi. 

    Hollanda hükümeti, Türk siyasilerin ülkedeki referandum mitinglerine izin vermeyeceğini açıklamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle krizi tırmandırmıştı. 


    AÇIKLAMANIN TAM METNİ

    Hollanda Dişileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Son dönemde farklı seviyelerde Hollanda ve Türkiye arasında müzakereler gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, yapılan müzakereler, ikili ilişkilerin normalleşmesine dair bir perspektif sunmamaktadır. Bakan Zijlstra “Yakın zamanda yapılan görüşmeler Hollanda ve Türkiye’nin birbirine yaklaşmak için bir fırsat idi, fakat normalleşme sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bir mutabakata varamadık” dedi. Bu nedenle, Hollanda Bakanlar Kurulu, Mart 2017'den beri Türkiye'ye girişi mümkün olmayan Ankara’daki Hollanda Büyükelçisini resmi olarak geri çekme kararını almıştır. Hollanda’nın Türkiye’de Büyükelçisi olmadığı müddetçe Hollanda, yeni bir Türk Büyükelçisinin işe başlamasına da izin vermeyecektir. Bu bilgi az önce Lahey’deki Türkiye maslahatgüzarına iletilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye ile yapılan müzakerelere de ara verilmiş olundu."

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , son haber
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