Son dakika! Reuters: Hollanda Türkiye büyükelçisini resmi olarak çekti

Habere göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni büyükelçi atamasınının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Reuters'ın haberinde, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Hollanda'nın Türkiye ile yaşanan krizi çözmek konusunda gerçekleşen konuşmaları durdurduğu ifade edildi.

Hollanda hükümeti, Türk siyasilerin ülkedeki referandum mitinglerine izin vermeyeceğini açıklamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle krizi tırmandırmıştı.

NL & Turkey have tried to reach an agreement on how to normalize bilateral relations. However, talks do not yet offer sufficient perspective on a settlement. Therefore, NL officially withdraws its Ambassador to Turkey. A pause in negotiations is in place. https://t.co/VBVDuOA89r