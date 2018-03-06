Son dakika! Reuters duyurdu... Teröristler Afrin'e sevkıyat yapıyor
Hürriyet Haber
06.03.2018 - 15:27 | Son Güncelleme:
Reuters haber ajansına göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin isim değiştirmiş hali Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı 1700 kadar teröristin diğer cephelerden Afrin'e sevk edildiğini duyurdu.
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