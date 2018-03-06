Son dakika! Reuters duyurdu... Teröristler Afrin'e sevkıyat yapıyor

Reuters haber ajansına göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin isim değiştirmiş hali Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı 1700 kadar teröristin diğer cephelerden Afrin'e sevk edildiğini duyurdu.

REUTERS, haberine kaynak olarak terör örgütü SDG'den bir sözcüyü gösterdi. Afrin'e sevk edilecek terör örgütü mensuplarının Deyrizor'dan bölgeye gönderilecekleri ifade edildi. Ayrıntılar geliyor...