Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar
Reuters haber ajansını aktardığına göre, Suriye'nin güneybatısında Esad rejimi ve destekçileri ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı. Habere göre, Suriyeli muhalifler Suriye'nin güneyindeki Rusya ile yapılan anlaşmada, Suriye ordusunun ve rejim destekçisi milislerin Dera kasabasının doğusundan çekileceğini ve buraya Rus ordusu tarafından yönetilecek yerel güçlerin yerleştirileceğini duyurdu.
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