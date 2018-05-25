İran'ın kararı birkaç hafta içinde açıklanacak
Reuters haber ajansı, üst düzey İranlı yetkilere dayandırdığı haberde, İran'ın 2015 yılında imzalanan anlaşmaya yönelik kararının birkaç hafta içinde vereceğini duyurdu.
Reuters'e konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Avrupa ülkelerinden kendilerine ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çıkışını telafi etmek üzere bir ekonomi paketi sunmalarını beklediklerini söyledi.
Adı açıklanmayan yetkili, "Mayıs sonuna kadar paketin bize verilmesini umuyoruz" dedi. Yetkili, Tahran yönetiminin anlaşmada kalıp kalmayacağına birkaç hafta içinde karar vermiş olacağını sözlerine ekledi.
ABD, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti ve yaptırım listesini de genişletmişti. Washington, Avrupa ülkelerinden de kendisini takip etmelerini bekliyor. Avrupa Birliği ise şimdiye kadar anlaşmada kalınmasını savundu. Ancak İran da Avrupa ülkelerinden ABD'nin bu hamlesine karşı daha fazla adım atmasını bekliyor.
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