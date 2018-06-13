Son dakika...Reuters duyurdu... Bütün bölge karanlığa gömüldü
Reuters haber ajansı, Kırım'ın tamamında elektriklerin kesildiğini ve bölgenin karanlığa gömüldüğünü duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklama yapan Rusya Enerji Bakanlığı, Rusya'daki elektrik santralinde meydana gelen bir kaza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.
Rusya, Kırım'ı Ukrayna'da 2014 yaşanan karışıklıkların ardından ilhak etmişti.
Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov, Rusya'nın güneydoğusunda Taman'da bulunan elektrik santralinde yaşanan aksaklık nedeniyle elektriklerin kesildiğini söyledi.
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