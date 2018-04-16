Son dakika... Reuters duyurdu! 'ABD Rusya kararını açıklayacak'
Reuters haber ajansı, Beyaz Saray yönetiminin Rusya'ya ilave yaptırımlar yapmayı düşündüğünü, kısa süre içinde bu konuda bir karara varacağını duyurdu.
Beyaz Saray Suriye'deki kimyasal silah saldırısının ardından Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi düşündüğünü ancak henüz bir karar verilmediğini belirtti.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, "Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi düşünüyoruz ve kısa zamanda karar verilecek" dedi.
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