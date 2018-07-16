Son dakika: Reuters duyurdu... ABD'de sürpriz 'Patriot' gelişmesi
Reuters haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, S-400'lerin alternatifi olarak Patriot hava savunma sistemleri satmak için Türkiye ile müzakere yaptığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'nin hâlihazırda Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak, ülkeye satmak istedikleri Patriot hava sistemleri konusunda müzakere yürütüldüğünü söyledi.
Tina Kaidanow, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türklere Patriot'a saygı duymalarını anlamayı sağlamaları için ne yapabileceklerini düşündüklerini, ABD'nin stratejik ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkilerini desteklemek istediğini söyledi.
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