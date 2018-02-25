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Son dakika! Rejim ateşkes dinlemedi! Bu sabah yeniden hedef aldı
Hürriyet Haber
25.02.2018 - 10:30 | Son Güncelleme:
Suriye'de Beşar Esad rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) alınan 1 aylık insani ateşkes kararını ilk günde bozdu. AFP haber ajansı, Esad rejiminin bu sabah Doğu Guta'da hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
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