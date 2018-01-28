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    Son dakika! Putin'in en büyük rakibi gözaltına alındı

    Hürriyet Haber
    28.01.2018 - 15:09 | Son Güncelleme:

    Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny taraftarları ülke genelinde yönetim aleyhine gösteri düzenledi. Navalny, gösteriler esnasında polis tarafından gözaltına alındı.

    Göstericiler, 18 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin adil bir ortamda gerçekleşmeyeceği gerekçesiyle boykot edilmesi çağrısında bulundu.

    Vladivostok kentinde düzenlenen gösteriye katılan Vladimir Redko, "Bize hiç bir tercih hakkı verilmedi, Rusya Federasyonu vatandaşı olarak kendi tutumumu belirtme ve aynı fikirde olmadığımı söylemenin bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum" dedi. 

    Son dakika Putinin en büyük rakibi gözaltına alındı

    Rusya'da Putin'in en büyük siyasi rakibi olarak gösterilen Alexei Navalny ise gösteriler esnasında gözaltına alındı. 

    Son dakika Putinin en büyük rakibi gözaltına alındı

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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