Son dakika.. Putin'den Suriye açıklaması
Putin, Fırat'ın güneyindeki teröristlerin çok sayıda ABD ve Avrupa vatandaşını alıkoyduğunu açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fırat'ın güneyindeki teröristlerin çok sayıda ABD ve Avrupa vatandaşını alıkoyduğunu açıkladı. Putin, ABD ve ABD güdümündeki güçler sebebiyle DEAŞ'ın Suriye'deki varlığını genişlettiğini belirtti.
DEAŞ'ın bugüne kadar 700 kadar kişiyi rehin aldığını söyleyen Putin, terör örgütünün her gün 10 kadar kişiyi infaz etme ültimatomu verdiğini sözlerine ekledi.
Putin, Ankara'nın Suriye krizinin çözümü konusundaki yardımları için teşekkür etti ve Türkiye'nin İdlib'deki yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına da değinen Putin, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını, gazetecinin kaybolmasının son derece üzüntü verici olduğunu ve gerçekte ne olduğunun anlaşılması gerektiğini ifade etti.
Putin, avangart hipersonik füze sisteminin önümüzdeki aylarda yerleştirileceğini söyledi.
Putin, herhangi bir ulusun Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya karar vermesi durumunda, dünya üzerindeki yaşamın sona erebileceğini ifade etti.
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