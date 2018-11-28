Son dakika... Putin'den S-400 açıklaması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
28.11.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Son dakika... Putin'den S-400 açıklaması

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Son dakika... Putin'den S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yapılacak S-400 alım satım ile sevkiyatının ABD doları harici adımlarla yapılacağını belirtti

Putin açıklamasında, Trump'la ticaret engelini görüşmek istediğini ve genel olarak Trump'ın pozitif bir eğilimi olduğunu belirtti. Putin ayrıca ABD ile iş birliğine açık olduğunu söyledi.

KARADENİZ'DE YAŞANAN GERİLİM

Karadeniz'de Ukrayna ile yaşanan krize de değinen Putin, yaşanan olaydan Ukrayna'yı sorumlu tuttu ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun oyunu artırmak için böyle bir yönteme başvurduğunu ifade etti. Putin yaşanan gerilimi hudut olayı olarak niteledi ve Ukrayna'nın sıkıyönetim kararını abartılı bir adım olarak değerlendirdi. Putin, bahsi geçen suların daima Rusya'ya ait olduğunu belirtti.

TÜRKİYE İLE S-400 ANLAŞMASI

Putin, Türkiye'ye yapılacak S-400 alım satım ile sevkiyatının ABD doları harici adımlarla yapılacağını belirtti ve şu sözleri söyledi: "Yaklaşık yarım saat önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Diğer konuların yanı sıra S-400'leri de görüştük. Anlaşma daha önce yapıldı. Eğer dolar üzerinden satış yapmaya kalksak bu mümkün olmayacak. Biz de SWIFT dışında farklı bir yöntem bulduk. Diğer birçok anlaşmada da benzer yolları kullanmaya mecburuz."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.11.2018)
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